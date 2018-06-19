В АП рассказали о подготовке Президента к саммиту ЕС и НАТО

"Что касается саммита ЕС мы прорабатываем. Президент Украины и президент Европейского Совета Дональд Туск согласовали дату 9 июля, сейчас мы прорабатываем различные организационные возможности, подготовку к этому мероприятию, прорабатываем проект совместного заявления. То есть мы в работе. Ожидаем также ряд двусторонних встреч с руководителями институтов ЕС, возможно также и с другими лидерами, которые на тот момент будут находиться в Брюсселе. Относительно саммита НАТО - президент будет присутствовать в Брюсселе в эти дни, когда будет происходить этот саммит НАТО. Он приглашен на несколько мероприятий в рамках этого события. Конечно, там также, в рамках визита 11-12 июля прорабатывается ряд двусторонних встреч. К сожалению сейчас мы еще в работе, поэтому не можем анонсировать конкретнее", - заявил Лещенко.

По его словам, пока к саммиту остается еще много времени, поэтому в АП не могут окончательно подтвердить, кроме саммита и нескольких мероприятиях НАТО, состоятся другие двусторонние встречи - по ним еще нет окончательного подтверждения.

"О Комиссии Украина-НАТО: сейчас работаем над этим. Также с нашими венгерскими коллегами будет еще несколько мероприятий рамках диалога Украина-Венгрия, по вопросам образования и других вопросов. Поэтому мы продолжаем работать с Венгрией, с другими партнерами, чтобы это мероприятие состоялось. В перспективе, есть все возможности для того, чтобы провести это заседание (Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне - ред.)", - подчеркнул он.



Как сообщал УНН, в ходе саммита Украина-ЕС, который состоится 9 июня в Брюсселе, внимание будет уделяться вопросу безопасности в и вокруг Украины.