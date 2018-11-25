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В АП почалось засідання Військового Кабінету

В АП почалось засідання Військового Кабінету

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. В Адміністрації Президента почав засідання Військовий Кабінет, на якому обговорюється ситуація з обстрілом та захопленням українських військових кораблів з боку РФ. Про це у Facebook повідомив радник Президента України Юрій Бірюков, передає УНН.

“Військовий Кабінет почався. Преса чекає”, — йдеться у повідомлені.

Як повідомлялось, через надзвичайні події на Азові Президент скликав військовий кабінет.

Нагадаємо, російські війська в Керченській протоці застосували зброю на ураження проти українських катерів.

Як повідомляв УНН, сьогодні вранці прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України.

Пізніше стало відомо, що під час обстрілу російськими коряблками українських катерів 6 українських військовослужбовців зазнали поранення.

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