В АП почалось засідання Військового Кабінету
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. В Адміністрації Президента почав засідання Військовий Кабінет, на якому обговорюється ситуація з обстрілом та захопленням українських військових кораблів з боку РФ. Про це у Facebook повідомив радник Президента України Юрій Бірюков, передає УНН.
“Військовий Кабінет почався. Преса чекає”, — йдеться у повідомлені.
Як повідомлялось, через надзвичайні події на Азові Президент скликав військовий кабінет.
Нагадаємо, російські війська в Керченській протоці застосували зброю на ураження проти українських катерів.
Як повідомляв УНН, сьогодні вранці прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України.
Пізніше стало відомо, що під час обстрілу російськими коряблками українських катерів 6 українських військовослужбовців зазнали поранення.