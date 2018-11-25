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Опубліковано відео тарану українського корабля

Опубліковано відео тарану українського корабля

Київ • УНН

 • 27842 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Україна отримала доступ до відео, на якому зафіксовано таран українського судна російським прикордонним кораблем "Дон". Про це у twitter написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає УНН.

«МВС України спецзасобами отримало доступ до відео провокації - тарану російського прикордонного корабля "Дон" українського судна. Перехоплене відео знято російськими (військовими - ред.), чутні команди - це піде доказом в міжнародний суд!», - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, російські війська в Керченській протоці застосували зброю на ураження проти українських катерів. Пошкоджено малий броньований артилерійський катер “Бердянськ”.

Як повідомляв УНН, сьогодні вранці прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України.

МВС України спецзасобами отримало доступ до відео провокації -тарана російського прикордонного корабля "Дон" українського

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