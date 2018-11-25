Опубликовано видео тарана украинского корабля
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Украина получила доступ к видео, на котором зафиксирован таран украинского судна российским пограничным кораблем "Дон". Об этом в twitter написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН.
"МВД Украины спецсредствами получило доступ к видео провокации - тарана российского пограничного корабля "Дон" украинского судна. Перехвачено видео снято российскими (военными - ред.), слышны команды - это пойдет доказательством в международный суд", - говорится в сообщении.
Напомним, российские войска в Керченском проливе применили оружие на поражение против украинских катеров. Поврежден малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск".
Как сообщал УНН, сегодня утром пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины.
МВС України спецзасобами отримало доступ до відео провокації -тарана російського прикордонного корабля "Дон" українського