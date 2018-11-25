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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 100330 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 106531 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 142134 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 139077 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133593 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127019 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
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7 марта, 08:52 • 166465 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141571 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145368 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Опубликовано видео тарана украинского корабля

Опубликовано видео тарана украинского корабля

Киев  •  УНН

 • 27842 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Украина получила доступ к видео, на котором зафиксирован таран украинского судна российским пограничным кораблем "Дон". Об этом в twitter написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН.

"МВД Украины спецсредствами получило доступ к видео провокации - тарана российского пограничного корабля "Дон" украинского судна. Перехвачено видео снято российскими (военными - ред.), слышны команды - это пойдет доказательством в международный суд", - говорится в сообщении.

Напомним, российские войска в Керченском проливе применили оружие на поражение против украинских катеров. Поврежден малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск".

Как сообщал УНН, сегодня утром пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины.

МВС України спецзасобами отримало доступ до відео провокації -тарана російського прикордонного корабля "Дон" українського

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