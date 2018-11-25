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Президент скликав військовий кабінет

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Через надзвичайні події на Азові Президент скликав військовий кабінет, повідомив Секретар РНБО Олександр Турчинов, повідомляє УНН

"О 22:00 Президент України Петро Порошенко збирає засідання Воєнного кабінету у зв‘язку із ситуацією, що склалася у Керченській протоці та нападом на українські військові кораблі", - повідомив Турчинов.

Як повідомляв УНН, у Керченській протоці російські кораблі в ультимативній формі вимагали від корабельної групи ВМС ЗС України зупинитися під загрозою застосування зброї.

Нагадаємо, сьогодні вранці прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України.

Орієнтовно о 20 годині російські кораблі здійснили обстріл українських суден. Щонайменше один український військовий поранений. Також не виключено захоплення суден.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Опубліковано відео тарану українського корабля

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