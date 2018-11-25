Президент созвал военный кабинет
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Через чрезвычайные события на Азове Президент созвал военный кабинет, сообщил Секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщает УНН.
"В 22:00 Президент Украины Петр Порошенко собирает заседание Военного кабинета в связи с ситуацией, сложившейся в Керченском проливе и нападением на украинские военные корабли", - сообщил Турчинов.
Напомним, российские войска в Керченском проливе применили оружие на поражение против украинских катеров. Поврежден малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск".
Как сообщал УНН, сегодня утром пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины.