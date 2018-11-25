В АП началось заседание Военного Кабинета
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Администрации Президента начал заседание Военный Кабинет, на котором обсуждается ситуация с обстрелом и захватом украинских военных кораблей со стороны РФ. Об этом в Facebook сообщил советник Президента Украины Юрий Бирюков, передает УНН.
"Военный Кабинет начался. Пресса ждет", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, из-за чрезвычайных происшествиях на Азове Президент созвал военный кабинет.
Напомним, российские войска в Керченском проливе применили оружие на поражение против украинских катеров.
Как сообщал УНН, сегодня утром пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины.
Позднее стало известно, что во время обстрела российскими коряблкамы украинских катеров 6 украинских военнослужащих получили ранения.