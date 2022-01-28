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Прямо перед візитом Байдена: в американському Піттсбурзі завалився міст, троє осіб госпіталізовано

Прямо перед візитом Байдена: в американському Піттсбурзі завалився міст, троє осіб госпіталізовано

Київ • УНН

 • 18779 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. У п'ятницю вранці в американському місті Піттсбург обрушився міст, внаслідок чого троє людей були госпіталізовані. Про це УНН інформує з посиланням на ABC News.

Деталі

За інформацією начальника пожежної охорони Піттсбурга Дерріла Джонса, на час обвалення на мосту знаходилися три або чотири автомобілі.

За словами Джонса, десять людей повідомили про легкі травми, у тому числі трьох постраждалих госпіталізовано в безпечному для життя стані.

За його словами, серед поранених були рятувальники, які намагалися допомогти постраждалим в умовах ожеледиці.

Бригади наразі працюють над тим, щоб переконатися, що під мостом, що обрушився, немає постраждалих.

Виконавчий директор округу Алегейні Річ Фіцджеральд назвав міст "головною артерією міста".

Причина обвалення нині невідома.

Цей інцидент стався, коли президент Джо Байден прямує до Піттсбурга, щоб рекламувати свій двопартійний закон про інфраструктуру, який повинен надати штату Пенсільванії 1,63 мільярда доларів у вигляді федерального фінансування мостів, що є третім за величиною показником для будь-якого штату країни.

Згідно з федеральними даними, у Пенсільванії 3353 мости перебувають у поганому стані, що є другим за величиною після Айови.

За словами представників Білого дому, Байден був проінформований про обвал мосту і продовжить заплановану на п'ятницю поїздку.

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