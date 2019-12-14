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В Афганістані вибух бомби забрав життя 10 осіб

В Афганістані вибух бомби забрав життя 10 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. У п'ятницю, 13 грудня, десять чоловік, в тому числі чотири жінки і дитина, загинули в результаті вибуху бомби на узбіччі дороги на сході Афганістану. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".

Це сталося в нестабільному районі Джагатая в провінції Газні. Всі жертви вибуху були цивільними особами. Ще шість чоловік були поранені.

"На жаль, в результаті вибуху загинули 10 осіб, у тому числі чотири жінки і дитина", - повідомив начальник місцевої поліції.

За словами офіційних осіб, бомба була закладена для афганських сил безпеки, оскільки вона вибухнула приблизно в 300 метрах від військової бази.

Ніхто поки не взяв відповідальності за напад, але чиновники звинувачують талібів.

Нагадаємо, в Афганістані стався вибух, загинув командувач військами.

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