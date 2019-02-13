В аеропорту "Київ" скасовано кілька рейсів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. В аеропорту "Київ" скасували приліт та відліт рейсів з Анкари, а також виліт рейсу з Варшави, деякі рейси затримуються. Про це повідомляє УНН з посиланням на онлайн-табло аеропорту.
"Рейс з Анкари, який мав прибути о 0:55 скасували. Також відмінили рейс з Києва до Анкари, який мав вилетіти о 01:35 та рейс із Варшави – виліт мав відбутись о 6:00", - йдеться в повідомленні.
При цьому затримується рейс до Барселони (до 21:00), який мав прибути о 19:20 та рейс з Шарм-ель-Шейху затримається до 21:45, а мав прибути о 20:20.
Раніше УНН повідомляв, повідомлення про невідому речовину на борту літака компанії МАУ, рейс PS354 Афіни-Київ, через яке виліт відклали майже на добу, виявилось хибною тривогою.