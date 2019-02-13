В аэропорту "Киев" отменено несколько рейсов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В аэропорту "Киев" отменили прилет и отлет рейсов из Анкары, а также вылет рейса из Варшавы, некоторые рейсы задерживаются. Об этом сообщает УНН со ссылкой на онлайн-табло аэропорта.
"Рейс из Анкары, который должен был прибыть в 0:55 отменили. Также отменили рейс из Киева в Анкару, который должен был вылететь в 01:35 и рейс из Варшавы - вылет должен был состояться в 6:00", - говорится в сообщении.
При этом задерживается рейс в Барселону (до 21:00), который должен был прибыть в 19:20 и рейс из Шарм-эль-Шейхе задержится до 21:45, а должен был прибыть в 20:20.
Ранее сообщал УНН, сообщение про неизвестное вещество на борту самолета компании МАУ, рейс PS354 Афины-Киев, через которое вылет отложили почти на сутки, оказалось ложной тревогой.