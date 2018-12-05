В аеропорту Києва літак перекинув автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У міжнародному аеропорту "Київ" (Жуляни) літак Як-40 авіакомпанії "Моторсіч" наїхав на автомобіль наземного обслуговування повітряних суден. Літак почав рух без попередження у той момент, коли автомобіль з наземним джерелом електроживлення обслуговував борт. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомила прес-секретар аеропорту "Київ" Галина Бондаренко.
"За попередніми даними, екіпаж літака почав рух без команди у той час, як наземний персонал ще не закінчив усі операції, і автомобіль перебував у зоні обслуговування. Як наслідок, літак отримав пошкодження передньої кромки крила, а технічний автомобіль перекинувся на бік. У результаті зіткнення ніхто не постраждав, на борту в цей час перебувало 19 пасажирів та 4 члени екіпажа, а всього Як-40 розрахований на 32 пасажири. Зараз пасажири знаходяться в залі очікування терміналу для внутрішніх рейсів, їм було запропоновано напої та бутерброди, а рейс перенесли на 14:30, із Запоріжжя вилетів літак, який доставить пасажирів до місця призначення", - повідомила Галина Бондаренеко.
Також вона додала, що зараз незалежна комісія проводить розслідування на місці інциденту.
"Працює незалежна комісія: огляд проводять представники авіакомпанії, а також авіаційні спеціалісти", - сказала Бондаренко.
Раніше про інцидент повідомили у соцмережах.