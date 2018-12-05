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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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В аэропорту Киева самолет перекинул автомобиль

Киев • УНН

 • 20760 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В международном аэропорту "Киев" (Жуляны) самолет Як-40 авиакомпании "Моторсич" наехал на автомобиль наземного обслуживания воздушных судов. Самолет начал движение без предупреждения в тот момент, когда автомобиль с наземным источником электропитания обслуживал борт. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщила пресс-секретарь аэропорта "Киев" Галина Бондаренко.

В аэропорту Киева самолет перекинул автомобиль

"По предварительным данным, экипаж самолета начал движение без команды в то время, как наземный персонал еще не закончил все операции, и автомобиль находился в зоне обслуживания. Как следствие, самолет получил повреждения передней кромки крыла, а технический автомобиль перевернулся на бок. В результате столкновения никто не пострадал, на борту в это время находились 19 пассажиров и 4 члена экипажа, а всего Як-40 рассчитан на 32 пассажира. Сейчас пассажиры находятся в зале ожидания терминала для внутренних рейсов, им предложили напитки и бутерброды, а рейс перенесли на 14:30, из Запорожья вылетел самолет, который доставит пассажиров к месту назначения", - сообщила Галина Бондаренеко.

Также она добавила, что сейчас независимая комиссия проводит расследование на месте инцидента.

"Работает независимая комиссия: осмотр проводят как представители авиакомпании, так и авиационные специалисты", - сказала Бондаренко.

Ранее об инциденте сообщили в соцсетях.

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