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В аеропорту Харкова через туман скасовано 5 авіарейсів

В аеропорту Харкова через туман скасовано 5 авіарейсів

Київ • УНН

 • 8828 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Через туман аеропорт “Харків” скасував 5 авіарейсів і повідомив про затримку ще низки рейсів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу аеропорту.

“У зв’язку зі складними метеоумовами (туман) станом на 28.11.2019 в розкладі виконання рейсів аеропорту „Харків“ є зміни”, — йдеться в повідомленні.

Так, аеропорт скасував рейси: Харків-Дортмунд W6 6941 (Wizz Air), Харків-Варшава LO 762 (LOT), Київ-Харків PS 025 (МАУ), Варшава-Харків LO 761 (LOT), Харків-Київ PS 026 (МАУ).

Окрім того, прибуття і відправка деяких авіарейсів відбудеться з затримкою:

— Харків-Стамбул TK 1474 (Turkish Airlines) затримано до 12:05;
— Харків-Стамбул PC 427 (Pegasus Airlines) затримано до 18:00;
— Харків-Львів PQ 163 (SkyUp Airlines) затримано до 19:55.
— Стамбул-Харків TK 1473 (Turkish Airlines) затримано до 10:45;
— Прага-Харків PQ 894 (SkyUp Airlines): затримано до 19:15;
— Львів-Харків PQ 164 (SkyUp Airlines): затримано до 00:05 (29.11.2019).

Також два літаки прибули на запасний аеродром в аеропорт Бориспіль: Дортмунд-Харків W6 6942 (Wizz Air) та Стамбул-Харків PC 427 (Pegasus Airlines).

Нагадаємо, прикордонники в Міжнародному аеропорту “Бориспіль” не пропустили російського актора, який приїхав в Україну на кастинг серіалу, через відвідування Криму.

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