В аэропорту Харькова из-за тумана отменено 5 авиарейсов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Из-за тумана аэропорт "Харьков" отменил 5 авиарейсов и сообщил о задержании еще ряда рейсов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
"В связи со сложными метеоусловиями (туман) по состоянию на 28.11.2019 в расписании выполнения рейсов аэропорта "Харьков" есть изменения", - говорится в сообщении.
Так, аэропорт отменил рейсы Харьков-Дортмунд W6 6941 (Wizz Air), Харьков-Варшава LO 762 (LOT), Киев-Харьков PS 025 (МАУ), Варшава-Харьков LO 761 (LOT), Харьков-Киев PS 026 (МАУ ).
Кроме того, прибытие и отправка некоторых авиарейсов состоится с задержкой:
- Харьков-Стамбул TK 1474 (Turkish Airlines) задержан до 12:05;
- Харьков-Стамбул PC 427 (Pegasus Airlines) задержан до 18:00;
- Харьков-Львов PQ 163 (SkyUp Airlines) задержан до 19:55.
- Стамбул-Харьков TK 1473 (Turkish Airlines) задержан до 10:45;
- Прага-Харьков PQ 894 (SkyUp Airlines): задержаны до 19:15;
- Львов-Харьков PQ 164 (SkyUp Airlines): задержаны до 00:05 (29.11.2019).
Также два самолета прибыли на запасной аэродром в аэропорт Борисполь: Дортмунд-Харьков W6 6942 (Wizz Air) и Стамбул-Харьков PC 427 (Pegasus Airlines).
Напомним, пограничники в Международном аэропорту "Борисполь" не пропустили российского актера, который приехал в Украину на кастинг сериала, из-за посещения Крыма.