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В аеропортах Москви ввели жорсткі обмеження

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Московська обласна дума прийняла поправки до регіонального КоАП, які дозволять виписувати штрафи за порушення правил поведінки в аеропортах Домодєдово, Шереметьєво і Жуковський. Про це повідомляє УНН з посиланням на РІА Новини.

В аеропортах Москви ввели жорсткі обмеження

Згідно з поправками, штрафи вводяться за такі порушення, як засмічення території, захаращення проходів, недотримання правил використання ескалаторів, ліфта, крісел в зоні очікування і місць для інвалідів, прослуховування музики без навушників.

При цьому порушенням також буде вважатися "знаходження в лежачому положенні на кріслах, лавках, сидіннях", а також сидіння на підлозі і розміщення багажу на сидіннях.

Забороняється пересуватися по території аеропортів верхом на тварин, гіроскутерах, велосипедах та інших транспортних засобах, крім інвалідних колясок.

Крім того, встановлюється відповідальність за порушення порядку при оформленні багажу або реєстрації. "Всі пасажири повинні перебувати строго в межах призначених зон", - йдеться в постанові. За недотримання цього правила передбачено штраф 100 рублів.

Також штраф передбачений для громадян, які будуть пропонувати свої послуги або займатися жебрацтвом. Нарешті, притягнути до відповідальності можуть осіб, що використовують аеропорт для проживання поза готелями. Ці дії можуть спричинити попередження або штраф від 2,5 до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нові правила поширюються на території аеропортів і аеровокзальний комплексів, а також на зони безпеки шириною не менше 30 метрів від будівлі аеропорту.

Як повідомляв УНН, бійка між пасажирами рейсів "Бєлавіа" і Bravo Airways в Жулянах рано вранці в п'ятницю стала причиною масової затримки подальших рейсів з аеропорту.

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