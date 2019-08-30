В аеропорт "Київ" прибули два українських військових літаки - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. В аеропорт “Київ” прибули два військові літаки з гербом України на борту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал “Незигарь”, який цитує інші ресурси, що слідкують за процесом можливого обміну між Україною та РФ.
“В аеропорт „Київ“ прибули два військові літаки з гербом України на борту. Поки невідомо, чи на цьому літаку привезли військовополонених для обміну”, — вказано у повідомленні.
Одночасно з цим в іншому повідомлені на каналі вказано, що: “На борту були четверо людей і екіпаж. Про супровід не уточнили”.
У ніч на 30 серпня співробітниця Верховної ради Анна Ісламова написала в Facebook, що обмін вже завершився. За її даними, Росія звільнила українських моряків, затриманих під час її атаки в Керченській протоці (24 людини), режисера Олега Сенцова, а також засуджених в Росії Володимира Балуха, Павла Гриба і Миколу Карпюка.
Повідомлення Ісламова перепостив у себе на сторінці в Facebook Руслан Рябошапка, новий генеральний прокурор України. Однак Офіс президента України через кілька годин після публікації Ісламова заявив, що процес переговорів триває і що інформація про завершення обміну не відповідає дійсності. “Складний процес переговорів з обміну заручників триває... Тримаємо кулаки!”, — написала в Facebook і прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.