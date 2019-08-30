В аеропорт "Київ" прибули два українських військових літаки - ЗМІ

КИЇВ. 30 серпня. УНН. В аеропорт “Київ” прибули два військові літаки з гербом України на борту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал “Незигарь”, який цитує інші ресурси, що слідкують за процесом можливого обміну між Україною та РФ.