В аэропорт "Киев" прибыли два украинских военных самолета - СМИ

“В аэропорт „Киев“ прибыли два военных самолета с гербом Украины на борту. Пока неизвестно, на этом самолете привезли военнопленных для обмена”, — указано в сообщении.

Одновременно с этим в другом сообщении на канале указано, что: “На борту были четыре человека и экипаж. О сопровождении не уточнили”.

В ночь на 30 августа сотрудница Верховной рады Анна Исламова написала в Facebook, что обмен уже завершился. По ее данным, Россия освободила украинских моряков, задержанных во время конфликта в Керченском проливе (24 человека), режиссера Олега Сенцова, а также осужденных в России Владимира Балуха, Павла Гриба и Николая Карпюка.

Сообщение Исламовой переопубликовал у себя на странице в Facebook Руслан Рябошапка, новый генеральный прокурор Украины. Однако офис президента Украины через несколько часов после публикации Исламовой заявил, что процесс переговоров продолжается и что информация о завершении обмена не соответствует действительности. “Сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается... Держим кулаки!”, — написала в Facebook и пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.