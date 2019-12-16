В адміністрації США звинуватили Wall Street Journal в публікації неправдивої інформації про переговори з Китаєм

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Торговий представник США Роберт Лайтхайзер і міністр фінансів Стівен Мнучін звинуватили газету Wall Street Journal в публікації спотвореної інформації про зміст торгових переговорів США і Китаю. Про це йдеться в спільній заяві від їх імені, поширеному в неділю, передає УНН із посиланням на Голос Америки.