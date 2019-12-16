В адміністрації США звинуватили Wall Street Journal в публікації неправдивої інформації про переговори з Китаєм
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Торговий представник США Роберт Лайтхайзер і міністр фінансів Стівен Мнучін звинуватили газету Wall Street Journal в публікації спотвореної інформації про зміст торгових переговорів США і Китаю. Про це йдеться в спільній заяві від їх імені, поширеному в неділю, передає УНН із посиланням на Голос Америки.
Обурення офіційних осіб викликали недавні публікації журналістів Боба Девіса і Лінлін Вей, в яких говорилося, що члени американської делегації на переговорах пропонували скоротити до 50 відсотків мита на експорт з Китаю обсягом близько 360 мільярдів доларів в обмін на деякі закупівлі.
“Хоча ми не коментуємо зміст переговорів, ми публічно заявляли, що це неправда, яка не відповідає істині і є безпідставним (твердженням). Цього не було”, — йдеться в заяві.
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“США не виступали з такою пропозицією Китаю”, — зазначається далі в заяві, в якому також йдеться про те, що про це неодноразово повідомлялося Девісу і ще одному журналісту Wall Street Journal.
“Жоден компетентний учасник американської делегації на переговорах не підтримає цю брехню, — наголошується в заяві. — Крім того, жоден парламентер з боку Китаю не може бути сумлінним джерелом (цих публікацій)”.
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Лайтхайзер і Мнучін назвали матеріали Wall Street Journal “ще одним прикладом публікацій про важливі передбачувані події, засновані на секретних джерелах, деякі з яких, можливо, демонструють очевидну упередженість”.
“Wall Street Journal повинна чітко заявити, що люди, дійсно причетні до переговорів з боку США, недвозначно давали зрозуміти, що мова йде про невідповідну дійсності, сфабрикованої брехні. Вона також повинна вказати на можливі спотворення (інформації) з анонімного джерела”, — йдеться в заяві.