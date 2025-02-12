Уже 14 лютого може випасти сніг: в Укргідрометцентрі дали прогноз на найближчі дні

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14-15 лютого в Україні очікується сніг до 5 см та незначне потепління до плюсових температур. З 17 лютого повернуться морози до -14°, а з 20 лютого можлива зміна синоптичних процесів.

14-15 лютого в Україні очікується снігова погода та незначне підвищення температури повітря в деяких регіонах країни, з 17 лютого очікується морозна погода, а з 20 лютого можлива певна перебудова синоптичних процесів. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомила речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха, пише УНН.

14-15-го і навіть трохи 16 лютого очікуємо все ж таки на сніг. Звичайно, не надто інтенсивний. Очікуємо, що сніговий покрив у більшості областей утвориться. Звичайно, його висота максимум до 5 см буде на рівнинних територіях

- сказала Птуха.

За її словами, також можливе незначне підвищення температури повітря в деяких регіонах країни.

"Щодо температурних показників, то вони на 14-15 лютого трохи підвищаться за рахунок того, що буде більше хмарності, і деякі повітряні потоки будуть з півдня в деяких регіонах, тому в денні години навіть до плюса може перейти, але невеликого", - додала вона.

Птуха зауважила, що вже з 17 лютого морозна погода повернеться в Україну, а вже з 20 лютого можлива певна перебудова синоптичних процесів.

Після того, як пройде цей атмосферний фронт з півночі, північного заходу, буде просуватися на південний схід, знову буде вплив антициклону, починаючи з 17 числа, і відповідно знову в нас буде погода переважно спокійна, без опадів, але повертаються морози. Нічні мінімуми знову можуть бути в межах -6, навіть до -14 градусів подекуди. Загалом така морозна погода зимового характеру протримається поки що, в оглядній синоптичній перспективі, до 20 лютого. Надалі, після 20 лютого, може бути певна перебудова синоптичних процесів

- сказала Птуха.

Січень 2025-го був найтеплішим як у світі, так і по Україні - Укргідрометцентр12.02.25, 15:35 • 21782 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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