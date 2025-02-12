Уже 14 февраля может выпасть снег: в Укргидрометцентре дали прогноз на ближайшие дни

14-15 февраля в Украине ожидается снежная погода и незначительное повышение температуры воздуха в некоторых регионах страны, с 17 февраля ожидается морозная погода, а с 20 февраля возможна определенная перестройка синоптических процессов. Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщила пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха, пишет УНН.

14-15-го и даже немного 16 февраля ожидаем все же снег. Конечно, не слишком интенсивный. Ожидаем, что снежный покров в большинстве областей образуется. Конечно, его высота максимум до 5 см будет на равнинных территориях

По ее словам, также возможно незначительное повышение температуры воздуха в некоторых регионах страны.

«Относительно температурных показателей, то они на 14-15 февраля немного повысятся за счет того, что будет больше облачности, и некоторые воздушные потоки будут с юга в некоторых регионах, поэтому в дневные часы даже до плюса может перейти, но небольшого», - добавила она.

Птуха отметила, что уже с 17 февраля морозная погода вернется в Украину, а уже с 20 февраля возможна определенная перестройка синоптических процессов.

После того, как пройдет этот атмосферный фронт с севера, северо-запада, будет продвигаться на юго-восток, снова будет влияние антициклона, начиная с 17 числа, и соответственно снова у нас будет погода преимущественно спокойная, без осадков, но возвращаются морозы. Ночные минимумы снова могут быть в пределах -6, даже до -14 градусов местами. В общем такая морозная погода зимнего характера продержится пока, в обзорной синоптической перспективе, до 20 февраля. В дальнейшем, после 20 февраля, может быть определенная перестройка синоптических процессов