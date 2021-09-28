УЗ продала перший непрофільний актив на Prozorro у 5 разів вище стартової вартості
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Державна компанія “Укрзалізниця” почала продаж непрофільних активів, і перший лот “пішов” за ціною у 5 разів дорожче за стартову. Про це повідомив в.о. АТ “Укрзалізиці” Олександр Камишин.
Першим лотом став магазин у місті Сміла. Його початкова вартість була встановлена на рівні 3 млн грн, а купили його за 15,5 млн грн.
“Зростання вартості об’єктів свідчить — перші аукціони з продажу непрофільних активів — успішні. Фіксуємо хорошу конкуренцію, в кожному лоті від 14 до 44 учасників”, — говорить Камишин.
За його словами, кошти, виручені від продажу активів, будуть спрямовані на ремонт інфраструктури і рухомого складу в пропорції 50/50.
Всього до кінця року в “Укрзалізниці” планують до кінця року продати об’єкти непрофільної інфраструктури на суму понад 500 млн грн. Всього на 27 вересня планувалося провести 5 аукціонів, серед яких адмінбудівлі, нежитлові приміщення, магазини і склади у Києві, Смілі та Кривому Розі.
Нагадаємо, 21 травня 2021 року правління “Укрзалізниці” затвердило рішення почати продаж непрофільних активів компанії.