УЄФА звільнив Суркіса і виплатив йому вихідну допомогу - декларація
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Народний депутат від ОПЗЖ Григорій Суркіс отримав від УЄФА 2 млн 145,6 тис. грн вихідної допомоги після офіційного звільнення з організації. Про це свідчать повідомлення про зміни в майновому стані нардепа, опубліковані на сайті НАЗК, передає УНН.
Суркіс повідомив про відповідні зміни свого майнового стану у грудні 2019 року.
Зауважимо, що Суркіс був віце-президентом УЄФА з 24 травня 2013 року по 7 лютого 2019 року. У виборах до Виконкому УЄФА 2019-го року він участі не брав, оскільки його кандидатура не була підтримана ФФУ (зараз УАФ - ред).
Натомість, від України до Виконкому УЄФА було обрано чинного президента УАФ Андрія Павелка.
Нагадаємо, Нацполіція розслідує кримінальне провадження за фактом “привласнення та розтрати” (ч. 3 ст. 191) коштів УЄФА, які замість рахунків ФФУ перераховувалися на підконтрольний братам Суркісам офшор “Ньюпорт Менеджмент Лтд”.
Тривала така практика, за даними видання Der Spigel, щонайменше з 2002 року і до того часу, поки Григорій Суркіс очолював Федерацію футболу України. За цей час офшором було освоєно 390 млн євро, які, замість потреб розвитку українського футболу, витрачалися на морські продукти, чай та каву.