УЄФА вніс зміни до регламенту Ліги чемпіонів та Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вніс зміну до регламенту Ліги чемпіонів та Ліги Європи сезону-2019/20, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Виконавчий комітет вирішив відновити баланс матчів після анулювання жовтих карток.
Виконавчий комітет УЄФА вирішив анулювати жовті картки, отримані гравцями і персоналом, раніше звичайного. У цьому сезоні жовті картки “згорять” після 1/8 фіналу, а не після чвертьфіналу (тобто за два матчі до фіналу), як раніше.
Примітно, що дане рішення пов’язане з тим, що догравання єврокубків відбудеться у форматі “Фіналу восьми”. Зустрічі складатимуться із одного матчу.
Додамо, що на момент призупинення Ліги чемпіонів чотири пари ще не встигли провести поєдинки 1/8 фіналу.