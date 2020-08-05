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УЄФА вніс зміни до регламенту Ліги чемпіонів та Ліги Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вніс зміну до регламенту Ліги чемпіонів та Ліги Європи сезону-2019/20, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

УЄФА вніс зміни до регламенту Ліги чемпіонів та Ліги Європи

Виконавчий комітет вирішив відновити баланс матчів після анулювання жовтих карток.

Виконавчий комітет УЄФА вирішив анулювати жовті картки, отримані гравцями і персоналом, раніше звичайного. У цьому сезоні жовті картки “згорять” після 1/8 фіналу, а не після чвертьфіналу (тобто за два матчі до фіналу), як раніше.

Примітно, що дане рішення пов’язане з тим, що догравання єврокубків відбудеться у форматі “Фіналу восьми”. Зустрічі складатимуться із одного матчу.

Додамо, що на момент призупинення Ліги чемпіонів чотири пари ще не встигли провести поєдинки 1/8 фіналу.

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