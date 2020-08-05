УЕФА внес изменения в регламент Лиги чемпионов и Лиги Европы

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 103522 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 112968 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 117860 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 152040 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117167 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142594 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104502 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102865 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105146 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102311 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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УЕФА внес изменения в регламент Лиги чемпионов и Лиги Европы

УЕФА внес изменения в регламент Лиги чемпионов и Лиги Европы

Киев  •  УНН

 • 18208 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) внес изменение в регламент Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2019/20, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Исполнительный комитет решил восстановить баланс матчей после аннулирования желтых карточек.

Исполнительный комитет УЕФА решил аннулировать желтые карточки, полученные игроками и персоналом, раньше обычного. В этом сезоне желтые карточки “сгорят” после 1/8 финала, а не после четвертьфинала (то есть за два матча до финала), как раньше.

Примечательно, что данное решение связано с тем, что доигрывание еврокубков пройдет в формате “Финала восьми”. Встречи будут состоять из одного матча.

Добавим, что на момент приостановления Лиги чемпионов четыре пары еще не успели провести поединки 1/8 финала.

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