УЕФА внес изменения в регламент Лиги чемпионов и Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) внес изменение в регламент Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2019/20, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Исполнительный комитет решил восстановить баланс матчей после аннулирования желтых карточек.
Исполнительный комитет УЕФА решил аннулировать желтые карточки, полученные игроками и персоналом, раньше обычного. В этом сезоне желтые карточки “сгорят” после 1/8 финала, а не после четвертьфинала (то есть за два матча до финала), как раньше.
Примечательно, что данное решение связано с тем, что доигрывание еврокубков пройдет в формате “Финала восьми”. Встречи будут состоять из одного матча.
Добавим, что на момент приостановления Лиги чемпионов четыре пары еще не успели провести поединки 1/8 финала.