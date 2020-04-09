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УЄФА надала УАФ більше часу для ліцензування клубів - Протасов

УЄФА надала УАФ більше часу для ліцензування клубів - Протасов

Київ • УНН

 • 15108 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. УЄФА надала УАФ та іншим національним асоціаціям більше часу для завершення процесу ліцензування клубів. Про це розповів перший віце-президент УАФ Олег Протасов, передає УНН із посиланням на пресслужбу УАФ.

"Виконавчий комітет УЄФА підтвердив свою повну підтримку ліцензування клубів та фінансового Fair Play і погодився, що нинішні виняткові обставини потребують певних коректив, які полегшать роботу асоціацій та клубів.

Також УЄФА надала УАФ та іншим національним асоціаціям більше часу для завершення процесу ліцензування клубів, поки не буде визначена процедура їхнього потрапляння до клубних змагань під егідою УЄФА наступного сезону", - розповів він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент УАФ Павелко звернувся до футбольної спільноти через коронавірус.

Крім того, Виконавчий комітет УЄФА вирішив на наступний сезон призупинити дію ліцензійних правил щодо клубів, які стосуються підготовки та оцінки їхньої фінансової діяльності, інформує Протасов.

"Знаю, що відповідні рішення готуються на розгляд і виконкому УАФ, який має пройти найближчим часом. Ще раз закликаю всіх представників футбольної спільноти у цей непростий для всіх нас період - бути виваженими у своїх діях і коментарях. Можу запевнити, що Українська асоціація футболу робить усе можливе, щоб ми з найменшими втратами повернулися до повноцінного футбольного життя. Дуже хочу, щоб це відбулося якнайшвидше. Зберігайте спокій, оптимізм - і будьте здорові!", - зазначив Протасов.

Нагадаємо, УЄФА звільнила Суркіса і виплатила йому вихідну допомогу.

Українські Національні Новини

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