УЕФА предоставила УАФ больше времени для лицензирования клубов - Протасов

"Исполнительный комитет УЕФА подтвердил свою полную поддержку лицензирования клубов и финансового Fair Play и согласился, что нынешние исключительные обстоятельства требуют определенных корректив, которые облегчат работу ассоциаций и клубов.

Также УЕФА предоставила УАФ и другим национальным ассоциациям больше времени для завершения процесса лицензирования клубов, пока не будет определена процедура их попадания в клубные соревнования под эгидой УЕФА в следующем сезоне", - рассказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент УАФ Павелко обратился к футбольной общественности из-за коронавируса.

Кроме того, Исполнительный комитет УЕФА решил на следующий сезон приостановить действие лицензионных правил клубов, которые касаются подготовки и оценки их финансовой деятельности, информирует Протасов.

"Знаю, что соответствующие решения готовятся на рассмотрение и исполкома УАФ, который должен пройти в ближайшее время. Еще раз призываю всех представителей футбольного сообщества в этот непростой для всех нас период - быть взвешенными в своих действиях и комментариях. Могу заверить, что Украинская ассоциация футбола делает все возможное, чтобы мы с наименьшими потерями вернулись к полноценной футбольной жизни. Очень хочу, чтобы это произошло как можно скорее. Сохраняйте спокойствие, оптимизм - и будьте здоровы!", - отметил Протасов.

Напомним, УЕФА уволила Суркиса и выплатила ему выходное пособие.