Ув'язнена вчинила суїцид у СІЗО на Херсонщині
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 29 січня. УНН. У Херсонському СІЗО ув’язнена вчинила суїцид. Про це УНН повідомили у прес-службі управління Державної пенітенціарної служби Херсонщини.
29.01.2017 року о 08:20 до чергової частини Херсонського слідчого ізолятора надійшло повідомлення про виявлення у камері медичної палати тіла ув’язненої без ознак життя.
О 8:35 було викликано карету швидкої допомоги та слідчо-оперативну групу Херсонського ВП ГУНП України в Херсонській області. Персоналом швидкої допомоги було констатовано смерть ув’язненої у результаті механічної асфіксії унаслідок удушення.
Працівники поліції в ході догляду камери медичної палати, де утримувалась ув’язнена, та тіла померлої, слідів насильницької смерті не виявили. Було виявлено передсмертну записку, в якій померла виклала свою останню волю близьким та просила у них пробачення за свої вчинки.
Довідка: ув'язнена 1986 р. н. утримувалась у Херсонському СІЗО за обвинуваченням у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ст. 185 ч.3 (крадіжка) Кримінального Кодексу України. У зв’язку з виявленням тяжкого захворювання на туберкульоз та невиліковної інфекційної хвороби ув’язнена утримувалась у медичному ізоляторі окремо від загальної маси ув’язнених.
Наразі проводиться службова перевірка.