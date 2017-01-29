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Заключенная совершила суицид в СИЗО в Херсонской области

Заключенная совершила суицид в СИЗО в Херсонской области

Киев • УНН

 • 9327 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 29 января. УНН. В Херсонском СИЗО заключенная совершила суицид. Об этом УНН сообщили в пресс-службе управления Государственной пенитенциарной службы Херсонской области.

29.01.2017 года в 08:20 в дежурную часть Херсонского следственного изолятора поступило сообщение об обнаружении в камере медицинской палаты тела заключенной без признаков жизни.

В 8:35 была вызвана карета скорой помощи и следственно-оперативная группа Херсонского ОП ГУНП Украины в Херсонской области. Персоналом скорой помощи была констатирована смерть заключенной в результате механической асфиксии вследствие удушения.

Работники полиции в ходе досмотра камеры медицинской палаты, где содержалась заключенная, и тела умершей, следов насильственной смерти не обнаружили. Была обнаружена предсмертная записка, в которой умершая выложила свою последнюю волю близким и просила у них прощения за свои поступки.

Справка: заключенная 1986 г.р. содержалась в Херсонском СИЗО по обвинению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 185 ч.3 (кража) Уголовного кодекса Украины. В связи с выявлением тяжелого заболевания туберкулезом и неизлечимой инфекционной болезни заключенная содержалась в медицинском изоляторе отдельно от общей массы заключенных.

В настоящее время проводится служебная проверка.

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