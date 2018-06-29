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Усі вбиті в редакції Capital Gazette були співробітниками видання

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 червня. УНН. Усі п'ятеро загиблих під час нападу в четвер на редакцію видання Capital Gazette в Аннаполісі (штат Меріленд) - співробітники газети. Про це заявив офіційний представник окружної поліції Райан Фрейжер на прес-конференції, яку транслювали центральні телеканали, інформує УНН.

Фрейжер оголосив імена загиблих і зазначив: "Як я розумію, всі вони співробітники Capital Gazette. За словами правоохоронця, вбиті Уенді Вінтерс, Ребекка Сміт, Роберт Хайасен, Джеральд Фішмен і Джон Макнамара.

Згідно з інформацією на сайті Capital Gazette, Хайаса був помічником редактора видання, Вінтерс і Фішмен — журналістами. Фішмен, зокрема, відповідав за редакційну смугу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Правоохоронці встановили особу стрільця в Меріленді та обшукують його будинок

За даними Capital Gazette, стрілянину в редакції відкрив житель Меріленду на ім’я Джеррод Уоррен Рамос. У 2012 році він звинуватив видання в наклепі, але суд відмовився розглядати його позов.

Як наголошується, в наслідку Рамос протягом багатьох років критикував діяльність видання в соцмережах.

При цьому, за словами джерел, стрілок також переслідував співробітників Capital Gazette.

Нагадаємо, в результаті стрілянини в редакції газети Capital Gazette в американському місті Аннаполіс (штат Меріленд, округ Анн-Арандел) загинули п’ять осіб.

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