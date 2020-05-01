Усі тести негативні: звільнені з полону в ОРДЛО завершили обсервацію
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Сьогодні сплив термін обсервації осіб, звільнених з полону 16 квітня з окупованих частин Донеччини та Луганщини, кожному провели тестування на COVID-19, отримані результати усі - негативні. Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні сплив термін обсервації осіб, звільнених з полону 16 квітня з окупованих частин Донеччини та Луганщини. Усі вони пройшли 14-денну обсервацію у Святогірську", - розповів він.
Протягом цього часу кожному, зі слів голови ОДА, провели тестування за допомогою швидких тестів та по два ПЛР- дослідження (на початку та в кінці обсервації). "Отримані результати усі - негативні", - додав Кириленко.
"Провели з місця обсервації українців, звільнених з полону 16 квітня. Двоє з них повертаються додому вже сьогодні, більшості потрібна психологічна та медична реабілітація - вони її отримуватимуть у спеціалізованих медичних закладах", - повідомив голова ОДА.
З його слів, витрати, пов'язані з перебуванням та харчуванням людей в обсервації, взяла на себе держава.
"Дякую медичним працівникам, які два тижні були поруч з ними, турбувалися та надавали необхідну допомогу", - зазначив Кириленко.
Нагадаємо, 16 квітня Україна звільнила 20 своїх громадян, яких утримували в ОРДЛО.