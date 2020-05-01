Все тесты отрицательные: освобожденные из плена в ОРДЛО завершили обсервацию

"Сегодня истек срок обсервации лиц, освобожденных из плена 16 апреля с оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Все они прошли 14-дневную обсервацию в Святогорске", - рассказал он.

В течение этого времени каждому, по словам председателя ОГА, провели тестирование с помощью быстрых тестов и по два ПЦР исследования (в начале и в конце обсервации). "Полученные результаты все - отрицательные", - добавил Кириленко.

"Провели с места обсервации украинцев, освобожденных из плена 16 апреля. Двое из них возвращаются домой уже сегодня, большинству нужна психологическая и медицинская реабилитация - они ее будут получать в специализированных медицинских учреждениях", - сообщил председатель ОГА.

По его словам, расходы, связанные с пребыванием и питанием людей в обсервации, взяло на себя государство.

"Спасибо медицинским работникам, которые две недели были рядом с ними, ухаживали и оказывали необходимую помощь", - указал Кириленко.

Напомним, 16 апреля Украина освободила 20 своих граждан, удерживаемых в ОРДЛО.