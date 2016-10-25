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USAID запустило в Україні програму допомоги громадам в децентралізації

USAID запустило в Україні програму допомоги громадам в децентралізації

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Агентство США з міжнародного розвитку запустило програму допомоги 25 громадам України. Про це під час церемонії відкриття програми "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" DOBRE повідомила посол США в Україні Марі Йованович, передає кореспондент УНН.

"Ці 25 громад – серед лідерів децентралізації. Незважаючи на те,що результати реформи будуть відомі лише згодом, вони вже зараз сміливо включаються в цей процес. Програма працюватиме безпосередньо з місцевою владою у процесі її трансформації та підтримуватиме децентралізацію в Україні",- сказала М.Йованович.

Зазначимо, що серед обраних 25 громад – по шість з Тернопільської та Дніпропетровської областей, чотири з Івано-Франківської, по три з Миколаївської та Херсонської областей, дві з Харківської та одна з Кіровоградської області. Програма з бюджетом в 50 млн дол діятиме 5 років і планується залучити до неї 75 об'єднаних громад.

Нагадаємо, в Україні триває процес децентралізації, тобто розширення повноважень органів місцевого самоврядування. Одним з етапів децентралізації, зокрема, є створення об’єднаних територіальних громад. Як зазначив експерт з питань місцевого самоврядування Руслан Плющ, цей процес відбувається в Україні не рівномірно, адже в деяких областях ОТГ практично не створюються. Найповільніше процес об’єднання відбувається у Миколаївській, Сумській та Херсонській областях. Водночас експерт наголосив, що процес створення ОТГ є неминучим на шляху "перезавантаження" відносин і розмежування "предметів відання" між центром та регіонами. Таким чином, за його словами, усувається наявне двовладдя на місцевому рівні, ліквідуються органи влади із дублюючими функціями, повноваженнями та компетенцією.

"Визначальним для нових об’єднанних теріторіальних громад є збалансування відносин на основі демократичних цінностей, які в свою чергу базуються на трьох автономіях — правовій, організаційно кадровій і фінансовій, а також принципах самоорганізації, самофінансування, розумному співвідношенню централізації та децентралізації", — зазначив Р.Плющ, додавши, що громадам на місцях бракує інформації щодо реформи та механізмів реалізації владних повноважень.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, українські науковці презентували губернаторам областей покроковий інструмент децентралізації в Україні.

"У двох виданнях колективної монографії, автори видання розглядають наукові, теоретико-методологічні та концептуальні засади місцевого самоврядування, а також історію становлення місцевого самоврядування в Україні", — повідомив Р.Плющ, за загальною редакцією якого вийшли наукові монографії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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