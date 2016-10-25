USAID запустило в Украине программу помощи общинам в децентрализации

"Эти 25 общин - среди лидеров децентрализации. Несмотря на то, что результаты реформы будут известны лишь позже, они уже сейчас смело включаются в этот процесс. Программа будет работать непосредственно с местной властью в процессе ее трансформации и поддерживать децентрализацию в Украине", - сказала М.Йованович.

Отметим, что среди выбранных 25 общин - по шесть из Тернопольской и Днепропетровской областей, четыре из Ивано-Франковской, по три из Николаевской и Херсонской областей, две из Харьковской и одна из Кировоградской области. Программа с бюджетом в 50 млн долл. будет действовать 5 лет и планируется привлечь к ней 75 объединенных общин.

Напомним, в Украине продолжается процесс децентрализации, то есть расширения полномочий органов местного самоуправления. Одним из этапов децентрализации, в частности, является создание объединенных территориальных общин. Как отметил эксперт по вопросам местного самоуправления Руслан Плющ, этот процесс в Украине не равномерный, ведь в некоторых областях ОТО практически не создаются. Медленнее всего процесс объединения происходит в Николаевской, Сумской и Херсонской областях. В то же время эксперт отметил, что процесс создания ОТО неизбежен на пути "перезагрузки" отношений и разграничения "предметов ведения" между центром и регионами. Таким образом, по его словам, устраняется существующее двоевластие на местном уровне, ликвидируются органы власти с дублирующими функциями, полномочиями и компетенцией.

"Определяющим для новых объединенных териториальних общин является сбалансирование отношений на основе демократических ценностей, которые в свою очередь базируются на трех автономиях - правовой, организационно-кадровой и финансовой, а также принципах самоорганизации, самофинансирования, разумном соотношении централизации и децентрализации", - отметил Р.Плющ, добавив, что общинам на местах не хватает информации по реформе и механизмов реализации властных полномочий.

Напомним, как сообщал УНН, украинские ученые представили губернаторам областей пошаговый инструмент децентрализации в Украине.

"В двух изданиях коллективной монографии авторы издания рассматривают научные, теоретико-методологические и концептуальные основы местного самоуправления, а также историю становления местного самоуправления в Украине", - сообщил Р.Плющ, под общей редакцией которого вышли научные монографии.