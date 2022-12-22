USAID виділяє понад 375 млн доларів для України - Байден

Цитата

"Сьогодні USAID зобов'язується виділити більше ніж 375 мільйонів доларів на терміново необхідну гуманітарну допомогу для України", – сказав Байден та додав, що ця допомога забезпечить продовольчу і грошову допомогу для понад 1,5 мільйонів українців, а також створить доступ до медичного обслуговування, безпечної питної води, і допоможе залишатись у теплі для понад 2,5 мільйонів українців у зимовий період.

Він також зазначив, що США та союзники і партнери з усього світу доставили в Україну "з історичною швидкістю" різноманітну допомогу з широкого кола питань, яка була критичною для зміцнення успіху України.

Доповнення

Байден заявив, що уряд США готовий підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно.

"Ми невдовзі підпишемо закон про 45 мільярдів на додаткове фінансування. Також я підписав авторизацію для закупівлі критичного озброєння для України і для зміцнення національної безпеки. Сьогодні я оголошую наступний транш у розмірі 1,85 млрд доларів. Це прямі трансфери і контракти на постачання боєприпасів і озброєння, зокрема, танків, МРЛС. Пакет також включатиме систему Patriot і українських військових навчать користуватися нею. Це має підтримати протиповітряну оборону України. На це знадобиться час, але це стане силою для України. Окрім того, 2,2 млрд доларів ми спрямуємо на гуманітарну підтримку", — сказав Байден.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Це оборонна зброя: Байден не вважає ескалацією передачу Patriot для України