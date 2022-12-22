USAID выделяет более 375 млн долларов для Украины - Байден

Цитата

"Сегодня USAID обязуется выделить более 375 миллионов долларов на срочно необходимую гуманитарную помощь для Украины", – сказал Байден и добавил, что эта помощь обеспечит продовольственную и денежную помощь для более 1,5 миллионов украинцев, а также создаст доступ к медицинскому обслуживанию, безопасной питьевой воде, и поможет оставаться в тепле для более чем 2,5 миллиона украинцев в зимний период.

Он также отметил, что США и союзники и партнеры со всего мира доставили в Украину "с исторической скоростью" разнообразную помощь по широкому кругу вопросов, которая была критической для укрепления успеха Украины.

Дополнение

Байден заявил, что правительство США готово поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.

"Мы вскоре подпишем закон о 45 миллиардах на дополнительное финансирование. Также я подписал авторизацию для закупки критического вооружения для Украины и для укрепления национальной безопасности. Сегодня я объявляю следующий транш в размере 1,85 млрд долларов. Это прямые трансферы и контракты на поставки боеприпасов и вооружения, в частности, танков, МРЛС, пакет также будет включать систему Patriot и украинских военных научат пользоваться ею. Это должно поддержать противовоздушную оборону Украины. На это понадобится время, но это станет силой для Украины. Кроме того, 2,2 млрд долларов мы направим на гуманитарную поддержку", - сказал Байден.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Это оборонное оружие: Байден не считает эскалацией передачу Patriot для Украины