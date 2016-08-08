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Уряд збільшив субсидії для українців на придбання вугілля та газу

Уряд збільшив субсидії для українців на придбання вугілля та газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив постанову щодо перегляду встановлення граничних показників вартості твердого палива та скрапленого газу для надання населенню пільг і житлових субсидій. Таке рішення члени уряду ухвалили на засіданні Кабміну, передає кореспондент УНН.

"Пропонується встановити граничний показник вартості твердого палива для надання пільг і субсидій у 2016 році на рівні 2 тис. грн на одну тонну твердого палива або на 23,5%, ніж у попередньому році та 200 грн на один балон скрапленого газу. Для реалізації цього рішення необхідно збільшити розмір субвенції з державного бюджету на ці цілі на 1,3 млрд грн. Таким чином загальний обсяг на ці цілі становитиме 2,5 млрд грн", - оприлюднив проект постанови міністр соціальної політики Андрій Рева.

Він також зазначив, що одержувачем пільг та субсидій, які вже у 2016 році отримали готівку на придбання твердого палива та скрапленого газу, 450 тис. сімей, буде проведене донарахування відповідних пільг та субсидій.

Міністр пояснив, що видатки на збільшення соціальних гарантій буде забезпечено за рахунок перерозподілу коштів на надання пільг та субсидій на оплату ЖКП, які накопичилися на рахунках підприємств-надавачів послуг за підсумками опалювального періоду 2015-2016 рр. у зв'язку з невикористанням державних видатків на ці цілі внаслідок теплої зими, близько 11 млрд грн.

Українські Національні Новини

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