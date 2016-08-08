Правительство увеличило субсидии для украинцев на приобретение угля и газа

"Предлагается установить предельный показатель стоимости твердого топлива для предоставления льгот и субсидий в 2016 году на уровне 2 тыс. грн на одну тонну твердого топлива или на 23,5% больше, чем в прошлом году и 200 грн на один баллон сжиженного газа. Для реализации этого решения необходимо увеличить размер субвенции из государственного бюджета на эти цели на 1,3 млрд грн. Таким образом общий объем на эти цели составит 2,5 млрд грн", - обнародовал проект постановления министр социальной политики Андрей Рева.

Он также отметил, что получателями льгот и субсидий, которые уже в 2016 году получили наличные на приобретение твердого топлива и сжиженного газа, являются 450 тыс. семей, которым будет проведено доначисление льгот и субсидий.

Министр пояснил, что расходы на увеличение социальных гарантий обеспечат за счет перераспределения средств на предоставление льгот и субсидий на оплату ЖКУ, которые накопились на счетах предприятий, предоставляющих услуги по итогам отопительного периода 2015-2016 гг. В связи с неиспользованием государственных расходов на эти цели в результате теплой зимы, около 11 млрд грн.