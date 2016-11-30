Уряд затвердив фінансовий план ДП "Укрхімтрансаміак" на 2016 рік

“Затвердження фінансового плану українського державного підприємства „Укрхімтрансаміак“ на 2016 є погодженим відповідно урядовим комітетом. Проектом фінансового плану передбачено чистий дохід 2,037 млрд грн, чистий прибуток 617,3 млн грн, виплати на користь держави 1,770 млрд грн”, — сказав перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

За його словами, Мінфін наразі також допрацьовують питання чистого доходу підприємства.