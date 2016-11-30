Уряд затвердив фінансовий план ДП "Укрхімтрансаміак" на 2016 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Кабінет Міністрів України на своєму засіданні схвалив фінансовий план на 2016 рік державного підприємства "Укрхімтрансаміак", передає кореспондент УНН.
“Затвердження фінансового плану українського державного підприємства „Укрхімтрансаміак“ на 2016 є погодженим відповідно урядовим комітетом. Проектом фінансового плану передбачено чистий дохід 2,037 млрд грн, чистий прибуток 617,3 млн грн, виплати на користь держави 1,770 млрд грн”, — сказав перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.
За його словами, Мінфін наразі також допрацьовують питання чистого доходу підприємства.