Правительство утвердило финансовый план ГП "Укрхимтрансаммиак" на 2016 год
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Кабинет Министров Украины на своем заседании одобрил финансовый план на 2016 год государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак", передает корреспондент УНН.
“Утверждение финансового плана украинского государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак" на 2016 согласовано правительственным комитетом. Проектом финансового плана предусмотрен чистый доход 2,037 млрд грн, чистая прибыль 617,3 млн грн, выплаты в пользу государства 1,770 млрд грн”, — сказал первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.
По его словам, Минфин в настоящее время дорабатывает вопрос чистого дохода предприятия.