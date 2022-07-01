Уряд вводить санкції проти російських археологів за незаконні розкопки в Криму

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За поданням Мінреінтеграції Урядом ухвалено рішення про застосування санкцій до російських науковців, що взяли участь унезаконних археологічних розкопках на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополя у період з вересня 2019 року до жовтня 2020 року.

Зокрема, під егідою Інституту археології РАН відбулася низка незаконних археологічних розкопок.

Крім того, до досліджень генуезьких фортифікаційних укріплень у Криму та незаконних перепоховань солдат, загиблих під час Кримської війни 1853-1856 років залучались деякі іноземні дослідники.

Пропозиції про застосування санкцій будуть передані на розгляд РНБОУ.

Таке рішення спрямоване на захист національних інтересів, національної безпеки, суверенітету й територіальної цілісності України.

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