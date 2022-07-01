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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Уряд вводить санкції проти російських археологів за незаконні розкопки в Криму

Уряд вводить санкції проти російських археологів за незаконні розкопки в Криму

Київ • УНН

 • 73455 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Кабмін вводить санкції проти російських археологів та деяких іноземних дослідників за незаконні розкопки в Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на Урядовий портал.



Деталі

За поданням Мінреінтеграції Урядом ухвалено рішення про застосування санкцій до російських науковців, що взяли участь унезаконних археологічних розкопках на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополя у період з вересня 2019 року до жовтня 2020 року.

Зокрема, під егідою Інституту археології РАН відбулася низка незаконних археологічних розкопок.

Крім того, до досліджень генуезьких фортифікаційних укріплень у Криму та незаконних перепоховань солдат, загиблих під час Кримської війни 1853-1856 років залучались деякі іноземні дослідники.

Пропозиції про застосування санкцій будуть передані на розгляд РНБОУ.

Таке рішення спрямоване на захист національних інтересів, національної безпеки, суверенітету й територіальної цілісності України.

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