Правительство вводит санкции против российских археологов за незаконные раскопки в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Кабмин вводит санкции против российских археологов и некоторых иностранных исследователей за незаконные раскопки в Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
Детали
По представлению Минреинтеграции Правительством принято решение о применении санкций к российским ученым, принявшим участие в незаконных археологических раскопках на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя в период с сентября 2019 года по октябрь 2020 года.
В частности, под эгидой Института археологии РАН произошел ряд незаконных археологических раскопок.
Кроме того, к исследованиям генуэзских фортификационных укреплений в Крыму и незаконным перезахоронениям солдат, погибших во время Крымской войны 1853-1856 годов привлекались некоторые иностранные исследователи.
Предложения о применении санкций будут переданы на рассмотрение СНБО.
Такое решение направлено на защиту национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США заблокировали траст российского олигарха стоимостью 1 млрд долларов