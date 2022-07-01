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Правительство вводит санкции против российских археологов за незаконные раскопки в Крыму

Правительство вводит санкции против российских археологов за незаконные раскопки в Крыму

Киев • УНН

 • 73454 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Кабмин вводит санкции против российских археологов и некоторых иностранных исследователей за незаконные раскопки в Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.



Детали

По представлению Минреинтеграции Правительством принято решение о применении санкций к российским ученым, принявшим участие в незаконных археологических раскопках на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя в период с сентября 2019 года по октябрь 2020 года.

В частности, под эгидой Института археологии РАН произошел ряд незаконных археологических раскопок.

Кроме того, к исследованиям генуэзских фортификационных укреплений в Крыму и незаконным перезахоронениям солдат, погибших во время Крымской войны 1853-1856 годов привлекались некоторые иностранные исследователи.

Предложения о применении санкций будут переданы на рассмотрение СНБО.

Такое решение направлено на защиту национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины.

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