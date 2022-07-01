У США заблокували траст російського олігарха вартістю 1 млрд доларів

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"Навіть у той час, коли російські еліти ховаються за довіреними особами та складними правовими механізмами, Міністерство фінансів використовуватиме широкі повноваження органів виконавчої влади, а також наше партнерство через робочу групу REPO, щоб активно впроваджувати багатосторонні скоординовані санкції, накладені на тих, хто фінансує та отримує вигоду від війни росії проти України", - заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.

Контекст

На початку 2022 року Міністерство фінансів, Міністерство юстиції та інші відомства Сполучених Штатів скликали робочу групу під назвою REPO, скорочення від Russian Elites (російські еліти), Proxies (довірені особи) і Oligarches (олігархи). Метою цієї групи є співпраця з іншими країнами для розслідування та судового переслідування олігархів і осіб, пов’язаних із президентом росії володимиром путіним.

Протягом перших ста днів роботи вони заблокували та заморозили майно і кошти підсанкційних осіб на суму 30 мільярдів доларів.

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