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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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У США заблокували траст російського олігарха вартістю 1 млрд доларів

У США заблокували траст російського олігарха вартістю 1 млрд доларів

Київ • УНН

 • 129139 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Міністерство фінансів США заблокувало траст вартістю 1 мільярд доларів, який пов'язують із російським олігархом Сулейманом Керімовим, що потрапив під санкції Заходу. Розмір трасту та складність розслідування зробили цей випадок унікальним, пише УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі

"Навіть у той час, коли російські еліти ховаються за довіреними особами та складними правовими механізмами, Міністерство фінансів використовуватиме широкі повноваження органів виконавчої влади, а також наше партнерство через робочу групу REPO, щоб активно впроваджувати багатосторонні скоординовані санкції, накладені на тих, хто фінансує та отримує вигоду від війни росії проти України", - заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.

Контекст

На початку 2022 року Міністерство фінансів, Міністерство юстиції та інші відомства Сполучених Штатів скликали робочу групу під назвою REPO, скорочення від Russian Elites (російські еліти), Proxies (довірені особи) і Oligarches (олігархи). Метою цієї групи є співпраця з іншими країнами для розслідування та судового переслідування олігархів і осіб, пов’язаних із президентом росії володимиром путіним.

Протягом перших ста днів роботи вони заблокували та заморозили майно і кошти підсанкційних осіб на суму 30 мільярдів доларів.

Раніше

Сполучені Штати наклали арешт на яхту олігарха Керімова вартістю 300 мільйонів доларів. Судно відправили на Гаваї.

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