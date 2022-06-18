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Заарештовану яхту російського олігарха відправили на Гаваї

Заарештовану яхту російського олігарха відправили на Гаваї

Київ • УНН

 • 181276 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. 106-метрова яхта Amadea вартістю 300 мільйонів доларів російського олігарха Сулеймана Керімова, заарештована на Фіджі минулого місяця, за запитом влади США, прибула на Гаваї. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Арешт судна став результатом роботи оперативної групи KleptoCapture Міністерства юстиції США. Підрозділ зосередився на конфіскації яхт та інших предметів розкоші олігархів рф у спробі чинити тиск на президента росії володимира путіна.

Як відомо, яхта покинула порт Лаутока на Фіджі минулого тижня після того, як Верховний суд тихоокеанської острівної держави постановив, що вона повинна покинути країну, оскільки уряду дорого обходилося її утримання.

США стверджують, що Керімов є справжнім бенефіціарним власником Amadea. Він потрапив під санкції США в 2014 і 2018 роках у відповідь на дії росії в Сирії та Україні. Також він потрапив під санкції Європейського Союзу.

Судно Amadea раніше ходило під прапором Кайманових островів. На Гаваї арештоване судно прийшло під прапором США.

Нагадаємо 

Італійська влада в березні конфіскувала вітрильну яхту А російського вугільного та мінерального магната Андрія Мельниченка вартістю 600 млн доларів. Ще одна яхта, Motor Yacht A вартістю 300 млн доларів, спроектована Філіпом Старком, вже кілька тижнів стоїть на якорі в порту Рас-ель-Хайма в Об'єднаних Арабських Еміратах.

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