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Арестованную яхту российского олигарха отправили на Гавайи

Киев • УНН

 • 181271 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. 106-метровая яхта Amadea стоимостью 300 миллионов долларов российского олигарха Сулеймана Керимова, арестованная на Фиджи в прошлом месяце, по запросу властей США, прибыла на Гавайи. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Арест судна стал результатом работы оперативной группы KleptoCapture Министерства юстиции США. Подразделение сосредоточилось на конфискации яхт и других предметов роскоши олигархов рф в попытке оказать давление на президента россии владимира путина.

Как известно, яхта покинула порт Лаутока на Фиджи на прошлой неделе после того, как Верховный суд тихоокеанского островного государства постановил, что оно должно покинуть страну, поскольку правительству дорого обходилось его содержание.

США утверждают, что Керимов является подлинным бенефициарным владельцем Amadea. Он попал под санкции США в 2014 и 2018 годах в ответ на действия россии в Сирии и Украине. Также он подвергся санкциям Европейского Союза.

Судно Amadea раньше ходило под флагом Каймановых островов. На Гавайи арестованное судно пришло под флагом США.

Напомним 

Итальянские власти в марте конфисковали парусную яхту А российского угольного и минерального магната Андрея Мельниченко стоимостью 600 млн долларов. Еще одна яхта, Motor Yacht A стоимостью 300 млн долларов, спроектированная Филиппом Старком, уже несколько недель стоит на якоре в порту Рас-эль-Хайма в Объединенных Арабских Эмиратах.

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