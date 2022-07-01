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13:44 • 14951 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 18731 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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12:52 • 7442 просмотра

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В США заблокировали траст российского олигарха стоимостью 1 млрд долларов

В США заблокировали траст российского олигарха стоимостью 1 млрд долларов

Киев • УНН

 • 129134 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Министерство финансов США заблокировало траст стоимостью 1 миллиард долларов, который связывают с попавшим под санкции Запада российским олигархом Сулейманом Керимовым. Размер траста и сложность расследования сделали этот случай уникальным, пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

"Даже в то время, когда российские элиты скрываются за доверенными лицами и сложными правовыми механизмами, Министерство финансов будет использовать широкие полномочия органов исполнительной власти, а также наше партнерство через рабочую группу REPO, чтобы активно внедрять многосторонние скоординированные санкции, наложенные на тех, кто финансирует и получает выгоду от войны россии против Украины", - заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Контекст

В начале 2022 года Министерство финансов, Министерство юстиции и другие ведомства Соединенных Штатов созвали рабочую группу под названием REPO, сокращение от Russian Elites (российские элиты), Proxies (доверенные лица) и Oligarches (олигархи). Целью этой группы является сотрудничество с другими странами для расследования и судебного преследования олигархов и лиц, связанных с президентом россии владимиром путиным.

В течение первых ста дней работы они заблокировали и заморозили имущество и средства подсанкционных лиц на сумму 30 миллиардов долларов.

Ранее

Соединенные Штаты наложили арест на яхту олигарха Керимова стоимостью 300 миллионов долларов. Судно отправили на Гавайи.

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