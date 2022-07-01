В США заблокировали траст российского олигарха стоимостью 1 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Министерство финансов США заблокировало траст стоимостью 1 миллиард долларов, который связывают с попавшим под санкции Запада российским олигархом Сулейманом Керимовым. Размер траста и сложность расследования сделали этот случай уникальным, пишет УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
"Даже в то время, когда российские элиты скрываются за доверенными лицами и сложными правовыми механизмами, Министерство финансов будет использовать широкие полномочия органов исполнительной власти, а также наше партнерство через рабочую группу REPO, чтобы активно внедрять многосторонние скоординированные санкции, наложенные на тех, кто финансирует и получает выгоду от войны россии против Украины", - заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
Контекст
В начале 2022 года Министерство финансов, Министерство юстиции и другие ведомства Соединенных Штатов созвали рабочую группу под названием REPO, сокращение от Russian Elites (российские элиты), Proxies (доверенные лица) и Oligarches (олигархи). Целью этой группы является сотрудничество с другими странами для расследования и судебного преследования олигархов и лиц, связанных с президентом россии владимиром путиным.
В течение первых ста дней работы они заблокировали и заморозили имущество и средства подсанкционных лиц на сумму 30 миллиардов долларов.
Ранее
Соединенные Штаты наложили арест на яхту олигарха Керимова стоимостью 300 миллионов долларов. Судно отправили на Гавайи.