Уряд встановив рівень відсоткової ставки за кредитами для виконання програм із підвищення обороноздатності держави

"Передбачається встановлення рівня відсоткової ставки за кредитами під державні гарантії для виконання програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності та безпеки держави. Зокрема, відсоткова ставка за кредитами позики у національній валюті не може перевищувати більше ніж 6% український індекс ставок за депозитами фізичних осіб на строк три місяці, але не більше 3,5% річних", - сказав віце-прем’єр-міністр України — міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський.

За його словами, відсоткова ставка за кредитами позики у іноземній валюті не може перевищувати більше ніж 6% європейського міжбанківського ставку пропозицій на строк 6 місяців, але не більше 11% річних.

Нагадаємо, “Укроборонпром” звинуватив у згортанні реформ оборонно-промислового комплексу країни та втручанні у свою господарську діяльність Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, яке очолює віце-прем’єр-міністр Олег Уруський.



