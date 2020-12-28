Правительство установило уровень процентной ставки по кредитам для выполнения программ по повышению обороноспособности государства

"Предусматривается установление уровня процентной ставки по кредитам под государственные гарантии для выполнения программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства. В частности, процентная ставка по кредитам займа в национальной валюте не может превышать более чем 6% украинского индекса ставок по депозитам физических лиц на срок три месяца, но не более 3,5% годовых", - сказал вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

По его словам, процентная ставка по кредитам займа в иностранной валюте не может превышать более чем 6% европейского межбанковского ставку предложений на срок 6 месяцев, но не более 11% годовых.

Напомним, "Укроборонпром" обвинил в свертывании реформ оборонно-промышленного комплекса страны и вмешательстве в свою хозяйственную деятельность Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, которое возглавляет вице-премьер-министр Олег Уруский.



