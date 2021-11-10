Уряд утворив Національний орган з питань протимінної діяльності
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Кабінет міністрів України утворив Національний орган з питань протимінної діяльності. Його очолить міністр оборони України Олексій Резніков, передає кореспондент УНН.
Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу.
В документі повідомляється, що Національного органу з питань протимінної діяльності — це міжвідомчий допоміжний орган, який діє за колегіальним принципом під головуванням Міністра оборони, утворюється з метою координації діяльності міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій незалежно від форми власності, що залучаються до проведення заходів у сфері протимінної діяльності.
Серед завдань Національного органу, зокрема, організація розроблення та впровадження національних стандартів з протимінної діяльності відповідно до міжнародних стандартів протимінної діяльності, правил та процедур щодо управління операціями у сфері протимінної діяльності.
Доповнення
Верховна Рада підтримала подання Президента України про призначення Олексія Резнікова на посаду міністра оборони.
Нагадаємо, 3 листопада ВР підтримала звільнення Тарана з посади міністра оборони. Таран був призначений на посаду Міністра оборони України 4 березня 2020 року.