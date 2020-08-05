Уряд ухвалив рішення щодо підвищення грошової допомоги родинам загиблих військових

ukru
19 березня, 18:42 • 36371 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 77610 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 87099 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 112092 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 118753 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 116496 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 151584 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125011 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124727 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123877 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
2.8 м/с
71 %
758 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опади не очікуються
Популярнi новини
Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

19 березня, 16:08 • 25857 перегляди
Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

19 березня, 16:27 • 28914 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

19 березня, 16:36 • 34636 перегляди
Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

19 березня, 16:42 • 29412 перегляди
У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

19 березня, 17:32 • 30534 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 79338 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 102365 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 83512 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 151585 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 117221 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 51245 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 58618 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107743 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 126015 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125423 перегляди
Актуальне
Уряд ухвалив рішення щодо підвищення грошової допомоги родинам загиблих військових

Уряд ухвалив рішення щодо підвищення грошової допомоги родинам загиблих військових

Київ • УНН

 • 28614 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про надання адресної допомоги до пенсій членам родин військовослужбовців, зокрема добровольців, які загинули під час участі в АТО/ООС. Так, як існувала різниця у розмірі виплат рідним військовослужбовців, які загинули у 2014-2015 роках, і рідним тих героїв, які полягли пізніше. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Кабінет Міністрів України за наполяганням Президента Володимира Зеленського ухвалив рішення про надання адресної допомоги до пенсій членам родин військовослужбовців, зокрема добровольців, які загинули під час участі в АТО/ООС", - сказано у повідомленні.

Глава держави наголосив, що пенсійне забезпечення родин полеглих учасників АТО/ООС було несправедливим. Існувала різниця у розмірі виплат рідним військовослужбовців, які загинули у 2014-2015 роках, і рідним тих героїв, які полягли пізніше.

"Я був у Луцьку останній раз, і, скажу відверто, було дуже неприємно, коли одна матір каже: "Невже наші діти, які загинули, захищаючи Україну, гірші за тих дітей, які загинули зараз, у 2019-2020 роках? Невже це справедливо?". Це дуже несправедливо. Батьки отримували різні гроші. Я сказав, що я виправлю це питання, і став розмовляти з урядом. І я їм дуже вдячний, що вони вирішили це питання", – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що це рішення поширюватиметься на дев'ять тисяч членів сімей загиблих військовослужбовців.

"У нас не буває гірших. Вони всі герої, вони всі для нас однакові. Ми однаково ними пишаємося й однаково їм усі вдячні за те, що вони захищали нашу Україну, нашу територіальну цілісність та наш суверенітет", – сказав Глава держави.

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна зазначила, що Президент доручив уряду оперативно вирішити питання пенсійного забезпечення членів сімей військовослужбовців, які загинули в перші роки війни.

"Це саме ті військовослужбовці, які не мали хорошого грошового забезпечення, не було надбавок за вислугу років, військового звання. Власне, у їхніх сім’ях сьогодні пенсії низькі – у півтора-два рази нижчі, ніж нинішні. Тому уряд знайшов ресурси й можливості вирішити це питання і встановив адресні доплати до пенсій", – зауважила Лазебна.

Міністр соціальної політики запевнила, що відтепер найменша пенсійна виплата для членів сімей загиблих героїв, де є один непрацездатний, становитиме 7800 грн, якщо двоє непрацездатних – 12 200 грн, якщо троє – максимальна пенсійна виплата становитиме 17 120 грн.

"Пенсійний фонд проводить зараз перерахунки пенсій, і у вересні родини отримають дві виплати – і за серпень, і за вересень", – підсумувала Лазебна.

Родичі загиблих героїв підтримали рішення Президента і висловили йому вдячність за таку ініціативу.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №304/2020 "Про відзначення державними нагородами України", відповідно до якого орденом "За мужність" III ступеня нагороджені військовослужбовці, які загинули у зоні проведення Операції об’єднаних сил.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.96
Bitcoin
$86,841.30
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,059.60
Ethereum
$2,056.11